Fußball FC 08 enttäuscht in Reutlingen

Zwar konnten die Villinger die erste Halbzeit zumindest optisch noch ausgeglichen gestalten, doch die Tore schossen die Gastgeber. So traf in der 19. Minute Willie Sauerborn nach einem Freistoß per Kopf zum 1:0 für den SSV Reutlingen. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Armin Zukic auf 2:0. Dagegen konnte die Nullachter eine gute Chance von Tobias Weißhaar, der freistehend zum Kopfball kam, nicht verwerten.

Auch im zweiten Durchgang fehlte dem FC 08 im Angriff die Durchschlagskraft, einzig Keven Feger sorgte mit einem Lattentreffer für kurzes Aufsehen. Hingegen machte Reutlingen mit dem 3:0 durch Luca Wöhrle, der einen Freistoß sehenswert direkt verwandelte, alles klar.