Fußball FC 07 Albstadt will unbedingt nachlegen

Den bisherigen sportlichen Tiefpunkt erlebte der Aufsteiger am vergangenen Wochenende beim SSV Ehingen-Süd. Das Team um Trainer Nico Rummel hatte keine Chance und ging sage und schreibe 0:10 unter.

Gründe für diesen Absturz gibt es mit Sicherheit mehrere. Einer davon ist das Verletzungspech des Neulings. "In den vergangenen Wochen waren nicht me hr als zehn bis zwölf Spieler im Training", klagt SVB-Trainer Nico Rummel. Neben Stefano und Giovanni Costa die angeschlagen sind, wird Andreas Schlageter aus beruflichen Gründen bis zur Winterpause pausieren. Weitere Routiniers wie Marko Kovac und Torjäger Marian Asch waren zwar beim Debakel in Ehingen-Kirchbierlingen dabei, sind aber nach Verletzungen immer noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Ein Fragezeichen für Sonntag steht noch hinter Torhüter Dario Nieswandt und Sven Franzen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge ist der Aufsteiger unter Zugzwang geraten.

Der ambitionierte Verbandsligaaufsteiger hat bereits Nägel mit Köpfe gemacht: Ab Januar wird Antonio Guaggenti das Zepter beim Verbandsligaaufsteiger übernehmen. Unabhängig davon wird der bisherige Spielertrainer Nico Rummel als "spielender Co-Trainer" dem SVB weiter erhalten bleiben

Aber auch bei Albstadt, hat sich vor dem wichtigen Kellerduell die personelle Lage nur wenig entspannt. "Zwar wird Samed Akbaba nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder ins Team zurückkehren, allerdings müssen wir wieder auf Björn Koch verzichten, der sich gegen Sindelfingen schwerer verletzt hat. Bei Hakan Aktepe ist seine Augenverletzung noch nicht ganz auskuriert. Zudem wird uns Matthias Endriss auch noch länger fehlen. Positiv ist, dass Sebastian Dahlke nach langer Verletzungspause wieder mittrainiert hat. Fraglich ist der Einsatz von Andreas Hotz", sagt FC-Trainer Alexander Eberhart, der aber weiß: "Trotz immensen Verletzungssorgen zählen für uns nur drei Punkte. Der Sieger wird wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze haben, der Verlierer wird für längere Zeit unten in der Tabelle feststecken. Die FC 07-Anhänger können ihr Team im Mannschaftsbus nach Breuningsweiler begleiten. Abfahrt ist am Sonntag um 10.15 Uhr an der Albstadion-Haltestelle .