Fußball FC 07 Albstadt will Schwung mitnehmen

3:0 putzten die Nullsiebener am Mittwoch im Achtelfinale des WFV-Pokals den Regionalligisten TSG Balingen und sorgten damit für eine faustdicke Überraschung.

Doch auch Gegner Essingen trumpfte im Pokal groß auf: Mit einem 3:2-Erfolg warf der TSV den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach aus dem Rennen. Überhaupt scheint der ambitionierte Ostalbclubnach mehr als durchwachsener Vorsaison, diese Runde nur ein Ziel vor Augen zu haben, und das heißt Aufstieg in die Oberliga. Um dieses Vorhaben in die Tat umsetzen wurde zuvor schon beeindruckenden Kader um weitere "Hochkaräter" wie Niklas Weissenberger, Mike Marianek und Fabian Weiß (alle Sportfreunde Dorfmerkingen) Torjäger Serdal Kocak (Spfr Schwäbisch Hall) oder Marc Gallego (FC Homburg) prominent verstärkt. Hinzu kam zu Wochenbeginn noch ein weiterer Neuer: Jermaine Ibrahim wechselte von den U-19 Bundesliga-Junioren des 1. FC Heidenheim zum TSV.

Trotz des Starensembles verlief der Saisonstart alles andere als geplant: Mit nur elf Punkten aus sieben Spielen ist die Kalin-Elf derzeit nur Rang sieben in der Verbandsliga-Tabelle zu finden und hat bereits sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dorfmerkingen. Nach der Ergebniskrise – nur ein Punkt holte Essingen aus drei Spielen vor dem mühsamen 2:1-Sieg in der Vorwoche bei Aufsteiger SV Bräuningsweiler –­ müssen beim Titelaspiranten Essingen gegen den Tabellen-15. aus Albstadt dringend drei Punkte her, um den Abstand nach oben nicht größer werden zu lassen.