Fußball FC 07 Albstadt verliert 1:4 gegen FV Olympia Laupheim

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der FC 07 Albstadt deutlich engagierter und zielstrebiger. Doch nach 62 Minuten setzte es den nächsten Dämpfer. Einen Überzahl-Angriffsversuch der Gäste unterband Innenverteidiger Samed Akbaba als ihm der Ball unglücklich an den Ellenbogen sprang und ihm Referee Tobias Bauch die Rote Karte zeigte.

Nur wenig später wäre dem FC 07 fast der Anschlusstreffer gelungen. Ein Drehschuss von Fiorenza aus 18 Metern strich knapp über das Tor (68.). In Überzahl versäumten es die Gäste immer wieder ihre Konterchancen sauber auszuspielen. Doch in der 82. Minute klingelte es noch einmal im Albstädter Kasten. Ein klares Foul an Fiorenza im Mittelfeld blieb ungeahndet, Laupheim konterte schnell, und der eingewechselte Robin Dürr schob aus halblinker Position zum 1:4 ein.

Albstadts Trainer Alexander Eberhart war nach dem Spiel bedient: "Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg der Gäste. Wir wussten was auf uns zukommt, und dass Laupheim einen guten Lauf hat. Die ersten 30 Minuten waren indiskutabel. Laupheim war nicht nur physisch sondern auch von der Handlungsschnelligkeit deutlich effektiver. Unterm Strich war unsere Teamleistung viel zu wenig. Die Verunsicherung ist vorherrschend, das hat man deutlich gesehen. In den nächsten Spielen muss uns vielleicht mal einen dreckiger Sieg gelingen, damit es wieder aufwärts geht. Ich glaube, dass wir aus dem Tabellenkeller wieder raus kommen. Wir müssen aber jetzt alle an einem Strang ziehen." FC 07 Albstadt: Aller, Akbaba, Bitzer, Rumpel (62. Sumser), An. Hotz (75. Vettermann), A. Aktepe, Fiorenza, H. Aktepe, Ar. Hotz (75. T. Koch), Letsch, Rodriguez (75. Anicito). Tore: 0:1, 0:2, 0.3 Dilger (13., 23., 34.), 1:3 Fiorenza (41.), 1:4 Dürr (82.). Schiedsrichter: Tobias Bauch (Stuttgart). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Akbaba (A./64.). Zuschauer: 260.