Fußball FC 07 Albstadt mit Tore-Festival

Die Nullsiebener zeigten sich aber nicht geschockt, sondern erhöhten den Druck und erspielten sich in der Folge gute Möglichkeiten durch Rumpel (27.), Marco Sumser (30.), Hakan Aktepe (36.). und Fiorenza (37.). Doch zwei Minuten später war es dann soweit: Der Ball kam auf die rechte Seite zu Fiorenza, der seinen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball zum 2:2-Ausgleich versenkte. Damit aber nicht genug: In der 43. Minute schoss Rumpel einen Freistoß aus 20 Metern zwar in die Tübinger Mauer, der Ball landete aber bei Hakan Aktepe, der abzog, und noch leicht abgefälscht landete das Leder zum 3:2 im Winkel.

Zu Beginn der zweiten Hälfte leistete sich Aller den nächsten Klops, als er einen Rückpass direkt in die Füße von Alfonzo spielte; aber Gäste konnten dieses Geschenk nicht nutzen, denn Akbaba klärte in höchster Not (50.). Auf der Gegenseite landete ein weiter Ball bei Sumser, der sich im Laufduell behauptete, aber knapp vorbei schoss (52.).

Besser lief es in der 56. Minute: ein Diagonalpass landete auf der linken Seite bei Fiorenza, dessen präzise Flanke Rumpel per Flugkopfball zum 4:2 verwertete. Vier Minuten später chippte Akbaba den Ball in den Strafraum, wo Sumser zu Fall gebracht wurde, und Schiedsrichter Andreas Wieczorek zeigte auf den Punkt, und Aller verwandelte den Strafstoß souverän zum 5:2. Tübingen zeigte sich aber noch geschlagen, es blieb ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, und nach einem Freistoß von Lack verkürzte Magnus Haas per Kopf auf 3:5 (68.).

Doch die Nullsiebener ließen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen, sindern erspielten sich gute Konterchancen, und in der 78. Minute war es Fiorenza, der mit seinem 20. Saisontrefer auf 6:3 erhöhte. Den Schlusspunkt zum 7:3-Endstand setzte dann Akin Aktepe mit dem 7:3-Endstand (90).

FC 07 Albstadt: Aller; Dahlke (18. Bagli), Akbaba, Bitzer, Rumpel (65. Koch), H. Aktepe, An. Hotz, A. Aktepe, Fiorenza (85. Jovanovic), Ar. Hotz, Sumser (83. Vettermann).

Tore: 1:0 Fiorenza (3.), 1:1 Rosmer (6.), 1:2 Glück (19.), 2:2 Fiorenza (39.), 3:2 H. Aktepe (43.), 4:2 Rumpel (56.), 5:2 Aller (60./FE), 5:3 Haas (68.), 6:3 Fiorenza (78.), 7:3 A. Aktepe (90.).

Schiedsrichter: Andreas Wieczorek (Stuttgart).

Zuschauer: 250.