Fußball FC 07 Albstadt: Mission lautet Klassenerhalt

Den ersten Test bestreiten die Nullsiebener bereits am kommenden Samstag, 26. Januar, um 14 Uhr gegen den Landesligisten FV Altheim. Eine Woche später, am Samstag, 2. Februar, heißt der Gegner SV Zimmern; wo gespielt wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Am Samstag, 9. Februar, gastieren die Albstädter um 11 Uhr morgens beim Landesligisten SV Nehren, und eine Woche nach dem Trainingslager geht es am Samstag, 23. Februar, um 11 Uhr gegen den VfL Mühlheim als letztem Härtetest.

Das erste Pflichtspiel in der Verbandsliga Württemberg steigt am Samstag, 2. März um 15 Uhr im Albstadion gegen den FV Löchgau.

"In den ersten Wochen stehen die Grundlagen und Ausdauer im Vordergrund, um die Basics zu haben und über 90 Minuten marschieren zu können", sagt Eberhart. "Unser Ziel ist es, in den Spielen höher zu pressen und die Aufgaben mutiger anzugehen. Wert lege ich auch auf Handlungssschnelligkeit." Denn gleich die ersten Ligaspiele haben es in sich: Mit Löchgau, dem VfL Nagold und dem VfB Neckarrems treffen die Albstädter auf direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.. "Wenn es uns da gelingt, gut aus den Startlöchern zu kommen, können wir die Hypothek aus der Hinrunde etwas abbauen", weiß der FC-Coach.