Fußball FC 07 Albstadt kassiert bittere Niederlage

Und als alle schon mit einen torlosen Halbzeitstand rechneten, fiel in der Nachspielzeit doch noch ein Tor: Nach einem Foul an Andreas Hotz im Mittelfeld ließ Schiedsrichter Marc List das Spiel weiter laufen, Paul Weber passte in den Lauf von Andrey Nagumanov, der aus halbrechter Position zum 1:0-Halbzeitstand einschob. Auch die zweite Hälfte begann Ilshofen druckvoll. Doch nach etwa einer Stunde konnte sich Albstadt immer besser befreien und kam in der Folge zu guten Ausgleichsmöglichkeiten. Aber erneut Jovanovic scheiterte aus zehn Metern an Goalie Nowak (65.), und wenig später köpfte Armin Hotz nach einem Freistoß von Hakan Aktepe knapp am Gehäuse vorbei (73.).

Glück hatten die Gäste allerdings, dass Aller gegen den eingewechselten Niklas Wackler glänzend parierte und so das 2:0 verhinderte (83.). Dafür fiel im Gegenzug der Ausgleich: Armin Hotz erkämpfte den Ball und spielte nach links zu Fiorenza, der seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung narrte und zum 1:1 einschoss. Aber die Albstädter Hoffnungen auf einen Punktgewinn währten nicht lange, denn in der vorletzten Minute sorgte der eingewechselte Torjäger Martin Hess noch für den Ilshofener 2:1-Siegtreffer.

Dennoch durften sich die Albstädter nach Schlusspfiff freuen, denn durch die Niederlage von Rutesheim in Ehingen ist der Klassenerhalt perfekt.

FC 07 Albstadt: Aller; An. Hotz, Akbaba, T. Koch (64. Sumser), B. Koch, Bagli, Ar. Hotz, H. Aktepe, Jovanovic (72. Rumpel), Fiorenza, H. Aktepe.

Tore: 1:0 Nagumanov (45.+2), 1:1 Fiorenza (85.), 2:1 Hess (89.).

Schiedsrichter: Marc List (Mochenwangen).