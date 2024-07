Fußball: Favoriten gibt es gleich mehrere

1 So jubelte im vergangenen Jahr der Bezirksligist SV Grün-Weiß Stetten nach dem Gewinn des Eyachpokals. Foto: Kost

Wer gewinnt die 70. Auflage des traditionellen Eyachpokalturniers, das am von Freitag bis Sonntag, 5. bis 8. Juli, in Gruol stattfindet? Eine spannende Frage, die nicht leicht zu beantworten ist.









Denn einen klaren Turnierfavoriten gibt es nicht. Hat erneut der SV Grün-Weiß Stetten – der Bezirksligist ist amtierender Eyachpokalsieger und mit 21 Turniererfolgen der Rekordsieger – erneut die Nase vorn? Nutzt die SG Gruol/Erlaheim den Rückenwind nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga, der in einem Show-down gegen den FC Hechingen im letzten Saisonspiel der Kreisliga A gelang? Und was ist mit den anderen Bezirksligisten wie dem TSV Trillfingen, dem letztjährigen Finalisten SV Heiligenzimmern, der gegen die Grün-Weißen knapp mit 0:1 unterlag, oder der SG Weildorf/Bittelbronn? Eher Außenseiterchancen dürften dem Kreisliga-A-Aufsteiger SGM Hart/Owingen zuzurechnen sein.