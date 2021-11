1 Das Führungduo in der Bezirksliga, die SG Deißlingen/Lauffen (rote Trikots) und der SV Villingendorf, patzten im Bezirkspokal, sind nicht mehr im Wettbewerb. Foto: Rohde

Bezirkspokal: FV 08 Rottweil und SV Tuningen lassen Bezirksliga-Spitzenduo stolpern















Was für eine 3. Pokalrunde im Bezirkspokal: Die Favoriten stolperten und sind raus. Gleich vier Bezirksligisten und ein favorisierter A-Ligist mussten die Segel streichen.

Einige weitere hatten Mühe um weiterzukommen und brauchten als Höherklassiger sogar das Elfmeterschießen. Insgesamt durften die Fans in den zwölf Montagsspielen sage und schreibe 72 Treffer bejubeln.SG Deißlingen/Lauffen – FV 08 Rottweil 1:2 (1:0). Im Pokalderby erwischte es den Bezirksliga-Tabellenführer trotz einer Pausenführung gegen den engagierten und motivierten Nachbarn. Deißlingen konnte den zweiten Treffer vor der Pause nicht nachlegen und die Gäste kamen mit neuem Schwung aus der Kabine. Arber Krasniqi sorgte für die Wende in einem bis zum Ende offenen und spannenden Spiel. Kurz vor dem Ende, als die meisten Zuschauer bereits mit einem Elfmeterschießen rechneten sorgten die Rottweiler mit dem Last-Minute-Treffer für eine kleine Überraschung beim Favoriten. Tore: 1:0 Christoph Hall (26.), 1:1 Arber Krasniqi (52.), 1:2 Johannes Wenzler (89.). Besonderes Vorkommnis: 7/1 gelbe Karten für Deißlingen. Schiedsrichter: Mario Haas.BSV 07 Schwenningen – SV Winzeln 9:10 n.E. 3:3 (1:0). Was für eine packende Pokalpartie am Neckar: Der A2-Ligist forderte den SVW über Gebühr heraus und stand bereits in der regulären Spielzeit kurz vor der Sensation: Ein überragender Stepjan Geng sorgte kurz vor und nach der Halbzeit für eine 2:0-Führung des BSV. Nachdem die Hausherren sogar 3:1 in Führung gingen schien das Weiterkommen perfekt. Winzeln zeigte jedoch eine unbändige Moral und kam durch einen Doppelpack von Robin Rall in der Nachspielzeit zum Ausgleich und rettete sich ins Elfmeterschießen. Tore: 1:0, 2:0 beide Stepjan Geng (45.+1, 52.), 2:1 Niklas Sohmer (65.), 3:1 Tim Aschenbrenner (77.), 3:2, 3:3 beide Robin Rall (81., 90.+2). Elfmeterschießen: 6:7 – für den BSV trafen: Kim Tursak, Thomas Schulz, Marco Mazzeo, Adis Talic, Tim Aschenbrenner, Alen Coralic – für Winzeln: Manuel Graf, Serhat Akyildiz, Niklas Sohmer, Simon Gaus, Robin Rall, Luca Hofgaertner, Florin Albu. Schiedsrichter: Matthias Grobs.SV Tuningen – SV Villingendorf 4:2 (1:0). Dem SVT gelang eine dicke Überraschung gegen den Bezirksligisten. Nach einer torlosen ersten halben Stunde wurden die Hausherren für ihren Mut belohnt und gingen in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel machte der SVZ weiter Druck und legte nach sechs Minuten das 2:0 nach. Obwohl die Partie nach dem 3:0 eine Viertelstunde vor Schluss entschieden schien, gab der SVV nicht auf und kam binnen 180 Sekunden noch einmal auf 3:2 heran. In der letzten Minute sorgte Spielertrainer Maurizio Dalnodar mit dem vierten Treffer für den Coup des A2-Ligisten. Tore: 1:0 Can Stegmann (4.), 2:0 Alexander Wipf (51.), 3:0 Luca Ruggia (76.), 3:1 Vincent Krüger (83.), 3:2 Christian Höllerich (86.), 4:2 Maurizio Dalnodar (90.). Schiedsrichter: Oliver Teufel.FC Suebia Rottweil – FSV Denkingen 4:0 (0:0). Die nächste Sensation gab es durch die Kicker von der Charlottenhöhe mit ihrem erfahrenen Team und zahlreichen Akteuren mit zusammen über Hunderten von Landesligaspielen: Sie legten nach einer ausgeglichen ersten Hälfte nach der Pause einen Zahn zu und erzielten nach über einer Stunde gegen den Favoriten binnen 23 Minuten vier Tore zum überraschend deutlichen Weiterkommen. Tore: 1:0 Johannes Schneider (61.), 2:0 Luigi Cusumanu (72.), 3:0 Fabio Wagner (78.), 4:0 Johannes Schneider (83.). Schiedsrichter: Jannik Lehrer.SG Deißlingen/Lauffen II – SG Bösingen II/Beffendorf 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Benedikt Jochem (29.), 0:2 Jochem (34.), 0:3 Patrick Knöpfle (83.). Schiedsrichter: Dieter Lamparter.SG Fridingen/Mühlheim II – SV Kolbingen 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Yannick Frühwirt (17.), 0:2 Etienne Wolters (43.), 0:3 Lukas Hipp (50.), 0:4 Valentin Hipp (53.), 1:4 Ediz Parlak (57.). Schiedsrichter: Patrick Sechi.SV Villingendorf II – SG Mariazell/Locherhof 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Marcel Broghammer (27.), 0:2 , 0:3 beide Jonas Preuss (54., 80./Elfmeter). Schiedsrichter: Karl Trick.SC Lindenhof – SV Renquishausen 2:3 (1:3). Tore: 1:0 Jonas Werner (32.), 1:1 Daniel Stehle (38.), 1:2 Leander Honer (43.), 1:3 Stehle (45., 2:3 Daniel Werner (82.). Gelb-Rote Karte für den SVR (90.+1), Gelbe Karten: 0/6. Schiedsrichter: Benjamin Kammerer.SG Irndorf/Bärenthal – SG Durchhausen/Gunningen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Andreas Patzak (6.), 1:1 Max Drössel (32.), 2:1 Patrick Bauer (78.). Schiedsrichter: Peter Schätzle.SV Bubsheim – SV Gosheim 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Andreas Messmer (5.), 2:0 Paul Ratke (33.), 3:0 Andreas Messmer (44.), 4:0 Daniel Geisel (60.), 5:0 Marvin Moser (69.). Schiedsrichter: Alexander Wintermantel.SG Schramberg/Sulgen II – SG Dunningen/Seedorf II 6:7 n.E. 2:2. Tore: 1:0 Josip Culjak (3.), 2:0 Ahmed Mohamed (16.), 2:1 Eigentor (45.), 2:2 Aaron Rodriguez (70.), Elfmeter für SGSchram trafen Tolga Gündüz, Eugen Emil, Dennis Hillmaier, Leonardo Giuffrida – für die SGDS Witali Huk, Thomas Flaig, Lorenz Haag, Julian Glück, Aaron Rodriguez. Schiedsrichter: Oliver Ganter.SV Spaichingen II – SpVgg. Bochingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Christian Hengsteler (22.), 0:2 Eigentor (60.), 0:3 Luan Niethammer (90.+2). Schiedsrichter: Mossab Nagay.