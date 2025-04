Handball HSG Rottweil Historischer Erfolg für HSG

Auch wenn es im Pokalfinale nicht ganz gereicht hat, bleibt eine Saison, die in vielerlei Hinsicht unvergessen bleiben wird. „Die Saison war einfach Wahnsinn – sowas vergisst man nicht so schnell!“, bringt es Timo Hildebrand Kapitän der HSG Rottweil auf den Punkt. Erstmals spielen die HSG-Männer in der kommenden Spielzeit in der Verbandsliga.