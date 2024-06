Schon bald ist Anpfiff für das Fußballereignis des Jahres. Der Europa-Park lädt ab dem 14. Juni zum kostenlosen Public Viewing aller Spiele der Fußball-Europameisterschaft auf die Piazza des Hotels „Colosseo“ ein.

Auf einer großen LED-Wand können Fußballfans gespannt die Partien verfolgen und gemeinsam jubeln, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks. Auch für das leibliche Wohl werde gesorgt.

Der Europa-Park zeigt sich laut Mitteilung optimistisch: „Party- und Fußballstimmung ist hier garantiert, wenn Besucher aller Nationen mit ihren Favoriten mitfiebern.“

Besonderes Programm geplant

Bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft plant der Veranstalter ein zusätzliches Showprogramm, Moderation und eine exklusive Verlosung. Das Event ist kostenfrei zugänglich, Parkplätze für die Besucher stehen am Hotel „Colosseo“ zur Verfügung.

Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft

Die Nationalmannschaft eröffnet am 14. Juni um 21 Uhr das Turnier gegen Schottland. Gegen Gruppengegner Ungarn tritt die Nagelsmann-Elf am 19. Juni um 18 Uhr an. Das letzte deutsche Vorrundenspiel ist am 23. Juni um 21 Uhr gegen die Schweiz.