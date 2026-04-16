Ein Stürmer trifft traumhaft, ein Japaner doppelt. Der SC Freiburg lässt Celta Vigo wieder keine Chance und setzt seine Europapokal-Reise fort. Spielen die Badener im Mai womöglich gar um zwei Titel?
Vigo - Mit einem erneuten Traumtor und einer weiteren Topleistung ist der SC Freiburg ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nach dem 3:0 im Hinspiel war der Fußball-Bundesligist auch im Viertelfinal-Rückspiel viel zu stark für Celta Vigo und siegte beim spanischen Tabellensechsten mit 3:1 (2:0). Die schwachen Galizier hatten den Badenern lange nichts entgegenzusetzen.