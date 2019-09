Fußball Erster Heimsieg für den FC 08 Villingen

Die Gäste hatten gleich zu Beginn der Partie, die rund 800 Zuschauer sehen wollten, die Chance zur Führung, der Schuss von Alexander Albert ging jedoch knapp am Tor vorbei. Die restliche Halbzeit gehört dem FC 08. Zunächst hatte Damian Kaminski und kurz darauf Flamur Berisha gute Möglichkeiten, für das erste Tor der Begegnung sorgte jedoch Tobias Weißhaar. Dieser brachte mit seinem Kopfball die Nullachter in der 32. Minute in Führung.

In der zweiten Halbzeit glänzte Volkan Bak als Joker. Nur zwei Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung erhöhter dieser in der 59. Minute auf 2:0. In er Folge hätte die Nullachter noch etwas für das Torverhältnis machen können, es blieb jedoch beim 2:0 gegen harmlose Gäste.