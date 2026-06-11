Fußball: Entscheidung fällt vom Punkt

Nach Elfmeterschießen setzt sich der TSV Benzingen gegen die SGM Dietingen/Böhringen mit 7:6 durch und bleibt im Rennen um den Bezirksligaaufstieg.

Relegation zur Bezirksliga SGM Dietingen/Böhringen – TSV Benzingen 7:6 n. E. (1:2/2:2/3:3). Im Relegationsspiel am Donnerstagabend war sofort Zunder drin. Die SGM Böhringen/Dietingen, die im Ligabetrieb der A2 knapp vor dem SV Rangendingen als Tabellenzweiter die Ziellinie überquert hatte, leistete sich bereits in der 4. Spielminute einen Lapsus. Plötzlich stand Benzingens Kapitän Kevin Maier am Elfmeterpunkt und setzte den Ball zum 0:1 in die Maschen.

Frühe Führung und prompter Ausgleich Die nominellen Gastgeber in Renquishausen zeigten sich aber vom Rückstand unbeeindruckt und kamen durch Stürmer Phillip Baur bereits in der 10. Minute zum 1:1-Ausgleich. Der TSV Benzingen um den scheidenden Übungsleiter Patrick Bach war jedoch gut im Spiel und kam zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit zur erneuten Führung. Das 2:1 ging auf das Konto von Stürmer Johannes Kraus.

Die SGM sichert sich mit spätem Ausgleich die Verlängerung

Die Benzinger Offensivqualitäten - in 26 Ligaspielen erzielte die Bach-Elf 92 Tore - waren auch im zweiten Durchgang maßgeblich. Das 1:3 wollte allerdings nicht fallen. Die SGM Böhringen/Dietingen blieb im Spiel und durfte tatsächlich kurz vor dem Schlusspfiff den 2:2-Ausgleich bejubeln. Patrick Rau netzte in der 88. Minute für die Mannschaft von Trainer Marcel Sieber ein.

Benzingen trifft doppelt: 3:2 und 3:2

Es ging in die Verlängerung. Diese war gerade elf Minuten alt, da brachte der eingewechselte Yannick Reiser den TSV Benzingen mit 3:2 das dritte Mal in dieser Partie in Führung. Diese hatte aber nicht lange Bestand. Nur vier Minuten später traf Benzingens Luca Belz ins eigene Gehäuse und es stand wieder pari 3:3.

TSV ist cooler vom Elfmeterpunkt

Noch 15 Minuten waren auf der Uhr. Doch es sollten keine weiteren Treffer fallen. Es ging ins Elfmeterschießen. Dort hatte das Bach denn die besseren Nerven und erreichte so die zweite Runde der Relegation am kommenden Mittwoch in Waldmössingen gegen den SV Heiligenzimmern. SGM Dietingen/Böhringen: Kohl – Schmid, Merz, Gref, P. Rau, Nuß, Baur, Supper, Müller, Kumle, M. Sieber. TSV Benzingen: T. Maier – Pfaff, Westhauser, Stegmeyer, Kraus, Bantle, Belz, Schoser, Mazur, Göz, K. Maier. Tore: 0:1 K. Maier (4./E.), 1:1 Baur (10.), 1:2 Kraus (44.), 2:2 P. Rau (88.), 2:3 Reiser (101.), 3:3 Belz (105./Eigentor). Schiedsrichter: Christian Hafner (Böttingen).