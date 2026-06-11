Fußball: Entscheidung fällt vom Punkt

Nach Elfmeterschießen setzt sich der TSV Benzingen gegen die SGM Dietingen/Böhringen mit 7:6 durch und bleibt im Rennen um den Bezirksligaaufstieg.
Relegation zur Bezirksliga SGM Dietingen/Böhringen – TSV Benzingen 7:6 n. E. (1:2/2:2/3:3). Im Relegationsspiel am Donnerstagabend war sofort Zunder drin. Die SGM Böhringen/Dietingen, die im Ligabetrieb der A2 knapp vor dem SV Rangendingen als Tabellenzweiter die Ziellinie überquert hatte, leistete sich bereits in der 4. Spielminute einen Lapsus. Plötzlich stand Benzingens Kapitän Kevin Maier am Elfmeterpunkt und setzte den Ball zum 0:1 in die Maschen.