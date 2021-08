3 Der SV Bubsheim ist Bezirkspokalsieger 2021 und jubelt nach dem Sieg im Endspiel gegen den SV Zimmern II.Foto: Rohde Foto: Schwarzwälder Bote

Bezirkspokalfinale : SV Bubsheim nimmt Trophäe mit / SV Zimmern II auch im dritten Anlauf im Pech

iSV Zimmern U23 – SV Bubsheim 1:1 n.V, 3:4 im Elfmeterschießen. In einem spannenden Finale der beiden Bezirksligisten über 120 Minuten war der SV Bubsheim mit stärkeren Nerven im Elfmeterschießen der glückliche Sieger und gewann erstmals den Bezirkspokal.

Vor der etwas enttäuschenden Zuschauerkulisse von nur rund 175 Fans in Rötenberg setzten sich die erfahrenen Heuberger gegen die Nachwuchself des SVZ, für die die dritte Endspiel-Niederlage in Serie bitter war, mit vier verwandelten Strafstößen durch.

SVB-Keeper Kevin Grepo konnte gleich den ersten Schuss von Gabriel Pavic parieren und ein weiterer ging über das Gehäuse. Zweiter Matchwinner der Bubsheimer war Daniel Fritz, der den entscheidenden Versuch versenkte – danach löste sich die Anspannung in Jubel und ausgelassenes Feiern.

In den 120 Minuten davor ging es eng zu. Bubsheim erwischte den besseren Start und hatte in den ersten 15 Minuten mit schnellen Angriffen beste Chance. Eine davon führte durch bereits in der 11. Minute zum 0:1 durch Marvin Moser auf Vorarbeit von Jan Rubner. Bei einem weiteren Konter verhinderte der gute SVZ-Schlussmann Huso Kavazovic den zweiten Gegentreffer (16.). In der Folgezeit dauerte es eine Weile, bis Zimmern ins Spiel fand, mehr Ballbesitz hatte und sich die ein oder andere Möglichkeit erarbeitete. Pech hatte Nico Ippolito mit einem Lattenschuss (20.) und 180 Sekunden später sein Bruder Flavio frei vor Grepo (23.). Bis zur Pause verflachte die Begegnung spielerisch etwas. Zimmern konnte aus dem Mehr an Ballbesitz kein Kapital schlagen, die Bubsheimer versuchten sich oft mit langen 40-Meter-Bällen in die Spitze.

SV Zimmern II kannaus mehr Ballbesitzkein Kapital schlagen

Der SVB war dann nach der Pause mit der Hereinnahme von Patrick Schneider jedoch am Drücker in Richtung 2:0. Er vergab allerdings zwei, drei richtig gute Chancen, die geblockt oder nicht sauber zu Ende gespielt wurden. Somit blieb der SV Zimmern II weiter im Spiel, gab nicht auf und konnte – weil Bubsheim den Sack nicht zumachte – in der 85. Minute den 1:1-Ausgleich erzielen. Einen Eckball von Flavio Ippolito wuchtete Jan Sigel am zweiten Pfosten per Kopfball ins Netz.

Die erzwungene Verlängerung wurde nun für beide Seiten zum körperlichen Kraftakt. Grepo im Tor des SV Bubsheim verhinderte mit einer Glanztat gegen Nico Ippolito die Zimmerner Führung (108.). In der 113. Minute setzte Flavio Ippolito von der linken Seite an der Auslinie aus 35 Metern einen Freistoß auf die Querlatte. Die letzte dicke Chance zum 2:1-Siegtreffer für Bubsheim vergab Otto Waal in der 117. Minute mit einem mächtigen 25-Meter-Freistoß den Kavazovic hielt.

Paul Ratke (Spielertrainer SV Bubsheim): "Es war kein wirklich gutes Spiel. Wir haben druckvoll begonnen und aus den ersten Chancen das 1:0 gemacht. Leider verpassten wir es das zweite Tor nachzulegen. Zimmern hat das Spiel immer offen gehalten. Am Ende hatten wir im Elfmeterschießen Glück. Man hat kräftemäßig jetzt schon die vier Spiele in acht Tagen in den Beinen gespürt."

Sven Kiener (Trainer SV Zimmern U23): "Schade, dass wir es im dritten Anlauf wieder nicht geschafft haben. Dann müssen wir es nächstes Jahr eben ein viertes Mal probieren. Leider haben wir den Anfang verschlafen und zu viele Chancen zugelassen. Im weiteren Verlauf haben wir aus unserem Ballbesitz zu wenig gemacht. Und heute hatten wir bei den Elfern eben nicht das Glück der letzten Pokalrunden."

SV Zimmern U23: Huso Kavazovic – Niklas Hillmaier, Markus Vogel, Stefan Herner, Philip Ilzcuk, Selim Ayhan, Jan Sigel, Nico Maier, Gabriel Pavic, Nicolo Ippolito, Flavio Ippolito.

SV Bubsheim: Kevin Grepo – P ul Ratke, Matthias Moser, Moritz Moser, Jan Rubner, Mark Grimm, Otto Waal, Emre Karadag, Daniel Geisel, Marvin Moser, Alexander Bytsch.

Tore: 0:1 Marvin Moser (11.), 1:1 Jan Sigel (85.). Elfmeterschießen: Grepo hält gegen Pavic, 0:1 Waal, 1:1 Artur Miller, 1:2 Daniel Nedelcia, Sigel schießt über das Tor, Kavazovic hält gegen Karadag, 2:2 David Szytko, 2:3 Paul Ratke, 3:3 Flavio Ippolito, 3:4 Daniel Fritz.

Schiedsrichter: Michael Haas (Balingen). Zuschauer: 175.