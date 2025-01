Neuer Coach beim Fußball-Bezirksligisten: Enrico Sisto kehrt nach Nusplingen zurück

Der Bezirksligist SGM Nusplingen/Obernheim verpflichtet einen neuen Cheftrainer. Der bisherige Coach Edgar Huber wird spielender Co-Trainer. Bei der zweiten Mannschaft halten die Bärataler am bewährten Trainerteam fest.

Der Fußball-Bezirksligist SGM Nusplingen/Obernheim freut sich, die Verpflichtung von Enrico Sisto, als neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft bekanntzugeben.Weiterhin freut sich die SGM, dass die beiden Spielertrainer der SGM II, Dominik Klemm und Lukas Peter weiterhin im Trainerteam bleiben und sich für die SGM Nusplingen/Obernheim II verantwortlich zeigen. Das Trainer-Team wird von Edgar Huber als Co-Trainer der ersten Mannschaft vervollständigt.

„Enrico Sisto bringt eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen mit, das er in seinen vorherigen Stationen gesammelt hat. Mit Stationen bei renommierten Vereinen wie beispielsweise dem SV Dotternhausen hat er gezeigt, dass er Teams formen und entwickeln kann. Seine taktische Raffinesse und sein Gespür für Talente machen ihn zu einem idealen Kandidaten für diese Position“, teilt der Verein in seiner Pressemitteilung mit.

Das Trainerteam setzt auf Disziplin und harte Arbeit

Bei seiner vorherigen Tätigkeit bei der SGM Nusplingen/Obernheim hat Sisto mit der zweiten Mannschaft der Spielgemeinschaft den sensationellen Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga geschafft, und mit der ersten Mannschaft erreichte er den Klassenerhalt in der Landesliga. Mit Edgar Huber steht ihm ein erfahrener Co-Spielertrainer zur Seite der den so genannten „verlängerten Arm“ auf dem Spielfeld bildet. Der neue „alte“ Trainer und die drei Spielertrainer haben klare Vorstellungen; sie betonen die Bedeutung von Disziplin, Teamarbeit und harter Arbeit. Das Ziel des Trainer-Team ist es, zwei wettbewerbsfähige Mannschaften aufzustellen.

Dominik Klemm und Lukas Peter gehen als Trainerteam in die dritte Saison

Die Verantwortlichen der SG Nusplingen/Obernheim sind überaus glücklich, Enrico Sisto als Trainer wieder bei der SG wieder begrüßen zu dürfen und willkommen zu heißen. Weiterhin sind die Verantwortlichen sehr froh und dankbar, dass sich sowohl Edgar Huber als auch Dominik Klemm und Lukas Peter weiterhin im Trainer-Team engagieren. Den beiden Letztgenannten ist es gelungen die SG II in der Kreisliga A Staffel IV im einstelligen Tabellenbereich zu etablieren. Sie gehen nunmehr mit dem Team II in die dritte Saison.