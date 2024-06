Fußball-EM-Prognose aus Schwenningen: Orakel: Es wird eine knappe Kiste

1 Wird’s wieder eine knappe Kiste? Das Orakel meint: Ja. Im Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark könnte es demnach bis ins Elfmeterschießen gehen. Foto: Markus Egert

Werden die Bakterien aus dem Orakel wieder recht behalten? Markus Egert hat da so ein Gefühl. Der HFU-Professor aus Schwenningen, der die kuriose Prognose mittels der Kolibakterien erfunden hat und auch dieses Mal wieder nicht in die Glaskugel, wohl aber ganz genau in die Petrischale geblickt hat, sieht erneut eine knappe Kiste auf die DFB-Elf zukommen. Die Gruppenphase der EM ist vorbei – jetzt geht es ans Eingemachte. Das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark findet am Samstag, 21 Uhr, in Dortmund statt. Und wie schon beim Vorrundenmatch gegen die Schweizer – da hatten die Mikroben ein Unentschieden prognostiziert – scheint es auch dieses Mal für sie wieder ziemlich knifflig zu sein, einen echten Favoriten auszumachen.