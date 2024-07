Fußball-EM: Neuer und Müller: Noch keine Entscheidung über DFB-Zukunft

2 Torwart Manuel Neuer nach dem Ausscheiden bei der Heim-EM. Foto: Tom Weller/dpa

Zwei Ex-Weltmeister sprechen nach dem EM-Aus über die Zukunft in der Nationalmannschaft. Manuel Neuer und Thomas Müller wollen nicht spontan entscheiden. Gespräche mit dem Bundestrainer wird es geben.









Stuttgart - Manuel Neuer und Thomas Müller haben nach dem EM-Aus gegen Spanien noch keine Entscheidung über ihre Zukunft in der Fußball-Nationalmannschaft verkündet. "Ich habe gesagt, ich mache mir nach dem Turnier Gedanken, das ist nicht heute oder morgen. Das kann ein halbes Jahr oder länger dauern", sagte Torwart Neuer (38) nach dem 1:2 nach Verlängerung im Viertelfinale in Stuttgart. Das Heimturnier war das achte Großereignis für den Münchner Schlussmann als deutsche Nummer eins in Serie. Gegen Spanien bestritt er sein 124. Länderspiel.