Fußball-EM: Modric, Pepe und Co.: Diese EM-Stars sind vertragslos

3 Adrien Rabiot spielte seit 2019 bei Juventus Turin. Foto: Robert Michael/dpa

Bei einer EM im Einsatz - aber auf Clubebene womöglich bald arbeitslos? Die Verträge mehrerer Fußballer sind während des Turniers ausgelaufen. Und es sind durchaus prominente Namen dabei.









Berlin - Große Fußball-Turniere sind immer auch ein Schaufenster. So manches Talent will sich für einen internationalen Topclub empfehlen, der eine oder andere Altstar für einen letzten lukrativen Vertrag in seiner Karriere. Auch bei der Fußball-EM in Deutschland dürften einige Vereine und Berater ganz genau hinschauen - auch oder gerade bei Spielern, deren Verträge zum 30. Juni ausgelaufen und die demnach ablösefrei zu haben sind. Eine Auswahl: