Fußball-EM in Schramberg

5 Trotz heftigem Regen ließen es sich zumindest einige Fans nicht nehmen, das Weiterkommen der Deutschen Fußballnationalmannschaft zu feiern. Foto: Wegner

Es war beileibe kein Cabrio-Wetter und gewonnen hatte die Deutsche Nationalmannschaft ja auch nicht. Aber fürs Weiterkommen gab es zumindest einen kleinen Autokorso durch Schramberg

Schramberg - Das Spiel gegen die Ungarn war spannend bis zum Schluss –­ und so dauerte es auch einige Zeit bis nach dem Schlusspfiff des Fußballmatches in der Münchner Arena bis sich zumindest einige Fans aufgemacht hatten, um das Weiterkommen der Deutschen Fußballnationalmannschaft mit einem Autokorso in Schramberg zu feiern.

Rund zehn Fahrzeuge die hupend durch die Stadt ihre Runden fuhren – noch immer gehandicapt durch die Baustelle auf der Schlossstraße, waren dann doch zusammengekommen – und das trotz heftigem Regenwetter und einem Tag mitten unter der Woche. Dabei fehlten natürlich auch die Cabrios aus denen es sich bei schönem Wetter toll die Fahnen schwenken lässt – aber ein Schiebedach tut es ja auch – und das kann man ja zwischendurch auch schnell schließen, wenn der Regen heftiger wird.

So war der Korso dann dem Ergebnis des Spiels, dem Unentschieden, angemessen – auch von der Dauer her nicht ganz so lang wie nach dem 4:2 gegen Portugal. Für die Polizei, die mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort war, passte das abendliche Ergebnis ebenfalls: Sie konnten im Fahrzeug dem Korso folgen und mussten nicht raus ins Nasse.