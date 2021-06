1 Fußballfans sitzen in einer Kneipe vor dem Bildschirm. In Balingen ist das im Freien nicht erlaubt. Aber die Stadtverwaltung will keine Spielverderberin sein. Foto: Marks

Es ist angesichts der warmen Temperaturen und der Corona-Umstände das naheliegedste – und doch ist es in Balingen nicht erlaubt: Balinger Kneipen dürfen die Spiele der Fußball-Europameisterschaft nicht im Freien zeigen. Eigentlich. Doch die Stadtverwaltung will kein Spielverderber sein.

Balingen - An diesem Samstagabend spielt die deutsche Elf gegen Portugal, es könnte ein entscheidendes Spiel werden. Verliert die "Mannschaft" erneut, kann sie ihre Ambitionen aufs Weiterkommen wohl begraben. Entsprechend groß dürfte das Interesse der Fans an dieser Partie sein. Zum Auftaktspiel der Deutschen gegen Frankreich am Dienstagabend saßen Millionen vor den Fernsehern, an diesem Samstagabend könnten es noch mehr sein.

