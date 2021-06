1 Jimmy Gerse mit seiner Tochter – der gebürtige Franzose, der in Albstadt lebt, drückt bei der Fußball-Eruopameisterschaft gleich drei Mannschaften die Daumen. Im Spiel Frankreich gegen Deutschland erwartet er ein knappes Ergebnis. Foto: Roth

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt an diesem Dienstag die heiße Turnierphase bei der EM. Der Auftaktgegner heißt Frankreich. Der Albstädter Jimmy Gerse ist gebürtiger Franzose – drückt aber auch den Deutschen die Daumen.

Zollernalbkreis - Das DFB-Team bekommt es gleich zum Turnierauftakt mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich zu tun. Jimmy Gerse, gebürtiger Franzose und wohnhaft in Ebingen, weiß um die Stärken der Équipe Tricolore, warnt aber vor der Offensive der deutschen Mannschaft. "Durch die Verjüngung der deutschen Mannschaft ist richtig Tempo im Spiel nach vorne." Damit spricht der Albstädter die Offensive um Serge Gnabry, Leroy Sané und Kai Havertz an. In den vergangenen Monaten sei Deutschland stark zurückgekommen und keineswegs ein Selbstläufer für die topbesetzten Franzosen, meint Gerse.

