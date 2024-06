Die Delegation des dänischen Fußballverbands kommt am Dienstag, 11. Juni, an. Oberbürgermeister Julian Osswald sowie eine Delegation der Honorarkonsularischen Vertretung des Königreichs Dänemark mit Sitz in Stuttgart um Honorarkonsul Gerhard Ziegler heißen das Team auf baden-württembergischen Boden willkommen, heißt in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Hinter uns und unseren Partnern wie der Spielvereinigung Freudenstadt liegen Monate intensiver Arbeit. Wir freuen uns bereits seit Wochen auf diesen Tag. Aber jetzt steigt die Fieberkurve noch einmal kräftig an“, wird Osswald in der Mitteilung zitiert.

Stadtverwaltung und alle Beteiligten hätten im Vorfeld ihr Bestes gegeben, um der dänischen Elf optimale Bedingungen sowie Fans, Besuchern und Einheimischen ein großartiges Fußball-Erlebnis im Schwarzwald bieten zu können. „Jetzt wird es für alle Seiten Zeit, dass es endlich los geht.“

Rund 1000 Zuschauer dabei

Das öffentliche Training findet gleich am Tag der Ankunft in Freudenstadt statt. Rund 1000 Zuschauer sowie Medienvertreter kommen dazu ins Hermann-Saam-Stadion, in dem die Mannschaft während des Turniers trainiert. 900 Tickets, für die Besucher kostenlos, wurden über die Freudenstadt Tourismus ausgegeben.

„Wir hätten eine mehrfache Menge in den Umlauf bringen können. Das Interesse war überwältigend“, so Tourismusdirektorin Carolin Schölzl. Prämisse der UEFA war es, das Gros der Tickets an Kinder und Jugendliche sowie Vereine abzugeben. Daran hat die Stadt sich laut der Mitteilung strikt gehalten. Zu den Vereinen zählt unter anderem der Turn- und Sportverein Freudenstadt. Michael Stolle holte seine zehn Frei-Ticktets am Dienstag in der Tourist-Information am Marktplatz ab. Er hatte sich für seine Jugendspieler der Tischtennis-Abteilung beworben und den Zuschlag bekommen.

Um Karten beworben

„Ich freue mich mega drauf, und die Kinder sicher auch, wenn sie es erfahren. Sie wissen noch gar nicht, dass wir uns um Karten beworben hatten“, so Stolle. Sein Eindruck: Die ganze Stadt fiebere dem Ereignis entgegen. Es komme schließlich nicht oft vor, ein so hochklassiges Team in der eigenen Stadt erleben zu dürfen.

Public Viewing im Zentrum

Wer nicht zum Zuge gekommen ist, müsse nicht traurig sein. Denn: Mit Übertragungen der Spiele auf Großleinwand auf dem Marktplatz und dem Rahmenprogramm in der Innenstadt unter dem Motto „Unser Marktplatz – unser Stadion“ gibt es mehrfach die Möglichkeit, den EM-Spirit gemeinsam zu erleben. „Auch beim Public Viewing ist der Eintritt frei“, so Schölzl. Für das öffentliche Training wird das Stadion um 15 Uhr geöffnet. Eintritt ins Stadion ist nur mit Karte möglich. Es gibt Musik, Bewirtung und eine Spielstraße für Kinder. Das Warm-up-Programm mit Begrüßung und Stadionsprecher Jens Zimmermann, der auch Stadionsprecher bei EM-Spielen im Stuttgarter Stadion ist, startet um 16.30 Uhr. Gegen 17 Uhr beginnt das öffentliche Training der dänischen Mannschaft.

Interviews geplant

Jens Zimmermann führt Interviews mit dem dänischen Nationaltrainer Kasper Hjulmand, dem Spieler Yussuf Poulsen und besonderen Gästen auf der Tribüne. OB Osswald überreicht zum Abschluss, assistiert von einem Schwarzwaldmädel in Tracht, eine große Schwarzwälder Kirschtorte an die Gäste. Carolin Schölzl gibt einen Ausblick auf das EM-Rahmenprogramm in der Stadt. Kurzfristige Änderungen im Programm sind noch möglich.

Anfahrt: Teile des Dobel-Parkplatzes sind derzeit gesperrt. Besucher aus Freudenstadt werden gebeten, nach Möglichkeit ohne Auto zum öffentlichen Training zu kommen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Parkplätze stehen an den benachbarten Schulzentren in der Nordstadt sowie am Panorama-Bad zur Verfügung.