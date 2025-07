Die UEFA Women’s Euro 2025 hält die Schweiz und die Stadt Basel weiterhin auf Trab. Bereits am Samstag (21 Uhr) gastiert das Deutsche Nationalteam erneut in der Grenzstadt.

Seit dem 2. Juli läuft die UEFA Women’s Euro 2025 in der Schweiz und begeistert die zahlreichen nationalen und internationalen Gäste.

Zum Ende der Gruppenphase dürfen viele Fans weiterhin hoffen. Denn neben den Nachbarländern Italien, Frankreich und Deutschland hat sich auch die Schweiz selbst für das Viertelfinale qualifiziert.

Für die Stadt Basel läuft das Turnier bislang mehr als zufriedenstellend. So wurde unter anderem bei der Partie zwischen Deutschland und Dänemark ein neuer Zuschauerrekord bei einer Frauen-EM eingestellt. Ganze 34 165 Zuschauer verfolgten den 2:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft im St. Jakob Park - ein neuer Rekord für eine EM-Partie ohne Beteiligung des Gastgebers. Auch auf den „Fan-Hotspots“ auf dem Messe- und dem Barfüßerplatz finden sich stets große Zuschauermengen ein, um das Turnier zu verfolgen. „Es ist absolut klasse, nach dem ESC wieder so viele Leute in der Stadt zu sehen“, zeigt sich Marvin Freyers vom Regiofußball-Podcast „Des isch no Fuesball“ begeistert. Freyers selbst verfolgte bereits mehrere Spiele der Europameisterschaft und wird auch am Samstag bei der Viertelfinalpartie zwischen Frankreich und Deutschland wieder in Basel vor Ort sein. Ein Lob hat der Fußball-Liebhaber derweil für die Anhänger der Niederlande übrig: „Was die für eine Stimmung machen, ist unglaublich. Eine absolute Bereicherung für jedes Turnier“, so Freyers.

Auf Basel wartet neben der Viertelfinalpartie am Samstag auch das große Finale der Europameisterschaft am 27. Juli. In und um den St. Jakob Park sowie an den verschiedenen Hotspots der Stadt dürfen sich die Anhänger und Interessierten somit noch über eine Woche auf die Fortsetzung des internationalen Fußballfests freuen.

„Ich hoffe sehr, dass die EM dem Frauenfußball einen weiteren Push gibt. Nach jeder EM oder WM gibt es immer einen kleinen Schub“, so Mona Reichert abschließend.