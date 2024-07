Fußball-EM: Deschamps Freude über glanzlose Franzosen

1 Nationaltrainer Didier Deschamps (r) und Frankreichs Superstar Kylian Mbappé feiern den Sieg gegen Belgien. Foto: Marcus Brandt/dpa

Frankreich steht im EM-Viertelfinale gegen Portugal. Der Weltmeister von 2018 überzeugt mit Abwehrstärke statt Angriffswirbel. Der Topstar muss sich noch länger auf eine Einschränkung einstellen.









Düsseldorf - Didier Deschamps war bestens gelaunt. Lächelnd saß der Trainer der französischen Nationalmannschaft auf dem Podium in den Katakomben der Düsseldorfer EM-Arena und freute sich des Lebens. Der nächste biedere Auftritt seiner Fußball-Minimalisten schien den 55-Jährigen nicht zu stören. Was zählte, war einzig der Erfolg. Seine Startruppe um Ausnahmestürmer Kylian Mbappé hätte gegen Belgien knapp verlieren können. Dann hätte Deschamps jetzt wohl um seinen Job bangen müssen. Seine Mannschaft siegte aber durch ein Eigentor. Für Deschamps gab es also keinen Grund zur Kritik.