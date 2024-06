1 Die Stimmung ist gut bei den Nationalspielern: Thomas Müller (links) und Joshua Kimmich Foto: imago//Christian Heilwagen

Vor dem Test am Montag gegen die Ukraine ist die Stimmung rund um die Nationalelf gut: Die Fans feiern die Spieler – und diese ziehen daraus große Motivation für die Heim-EM.









Das Herz des Mannschaftsquartiers schlägt auf dem Dorfplatz. Dort sollen sich die Nationalspieler treffen , und dort soll der Teamgeist entstehen, der die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei der Heim-EM weit trägt. Am liebsten bis in das Finale am 14. Juli in Berlin. Dafür wird aber auch das erste Spiel beim Turnier im eigene Land von spezieller Bedeutung sein, wie Joshua Kimmich betont. „Alles steht und fällt ja mit dem Gewinnen“, sagt der 29-Jährige vom FC Bayern, „mit einem Sieg im Eröffnungsspiel gegen Schottland wird die Stimmung weiter steigen.“