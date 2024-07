Nach Wolfsgruß-Jubel bei der Fußball-EM: Türkischer Verteidiger Merih Demiral offenbar gesperrt

1 Der türkische Verteidiger Merih Demiral soll nach seinem Wolfsgruß-Jubel gesperrt worden sein. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Wolfsgruß-Eklat hat offenbar schwerwiegende Folgen: Merih Demiral soll Medienberichten zufolge für seinen Torjubel gesperrt worden sein. Die Uefa bestätigte dies zunächst nicht.









Link kopiert



Für Merih Demiral soll der beim Torjubel gegen Österreich gezeigte Wolfsgruß einem Medienbericht zufolge offenbar schwerwiegende Folgen haben. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung habe die UEFA den Abwehrspieler der türkischen Nationalmannschaft für zwei Spiele gesperrt. Damit würde der 26-Jährige seinem Team im EM-Viertelfinale am Samstag in Berlin gegen die Niederlande (21.00 Uhr/RTL und Magenta TV) und in einem möglichen Halbfinale fehlen. Allerdings verbreiteten türkische Medien daraufhin Informationen des türkischen Verbands, dass eine Entscheidung in dem Fall noch nicht getroffen sei. Die UEFA wollte sich am Donnerstagabend dazu zunächst nicht äußern.