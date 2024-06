1 Österreichische Fans beim Spiel ihres Teams gegen Polen am Freitag in Berlin. Foto: dpa/Sören Stache

Auf dem Feld schaffen Österreichs Fußballer einen wichtigen Erfolg. In der Kurve sorgt ein Banner für Ärger.









Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat sich in klaren Worten von einer rechtsextremen Botschaft im Fanblock während des EM-Spiels gegen Polen distanziert. „Der ÖFB ist sehr betroffen, dass so ein Transparent trotz strenger Kontrollen ins Stadion gelangt ist. Nationalteam und Verband stehen ganz klar für Toleranz, Vielfalt und Integration in allen Bereichen unserer Gesellschaft“, hieß es am Samstag in einem Statement des Verbandes.