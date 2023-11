Fußball-EM 2024 in Deutschland: Hier könnten die Teams im Südwesten wohnen und trainieren

1 Mögliche Trainingsstätte eines Teams bei der EM: das Gazi-Stadion auf der Waldau. Foto: Baumann

An diesem Samstag steigt die Gruppenauslosung der Fußball-EM 2024. Schon jetzt gibt es für die Teams eine offizielle Liste an Hotels und Trainingsplätzen – mit einigen Orten in und um den Spielort Stuttgart herum.









Die deutsche Mannschaft, das steht fest, wird während der Fußball-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) im fränkischen Herzogenaurach auf dem Gelände des Trikotsponsors wohnen – dort also, wo sie in den vergangenen Jahren schon einige Male residierte und eine große Gartenanlage mit Blockwohnhütten zur Verfügung steht. Das zweite Gruppenspiel bestreitet die Nationalmannschaft am 19. Juni in Stuttgart – wo noch drei weitere Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale steigen werden.