Fußball: Eine klare Niederlage

1 Trainer Thorsten Szesniak sieht noch viele Defizite bei seinen Spielern. Foto: Hannes Brenneisen Es läuft noch nicht so richtig beim Fußball-Landesligisten FV Lörrach-Brombach.







Es läuft noch nicht so richtig beim Fußball-Landesligisten FV Lörrach-Brombach. Das war beim Testspiel am Dienstagabend gegen den Liga-Konkurrenten Freiburger FC deutlich zu spüren. Der Verbandsliga-Absteiger setzte sich am Ende deutlich mit 3:0 durch. Einmal mehr offenbarte der FVLB im heimischen Grütt Mängel im Abschluss und in der Defensive. Es fehlten beim Gastgeber Urlauber Johannes Binkert und Julian Rümmele, der ein Aufbautraining absolviert. Besser machen kann es der FV Lörrach-Brombach, wenn es am Samstag ab 15 Uhr im mheimischen Grütt gegen den Bezirksligisten TuS Lörrach-Stetten geht. nod