Die Mannschaft des SV Rotfelden hat am 24. Spieltag der Saison 1984/85 Vereinsgeschichte geschrieben. Foto: Archiv Die Fußballer des SV Rotfelden sorgten in den 1980ern in der Bezirksliga für Furore. Und auch die Haarpracht der Spieler spielte ein Rolle.







Vor genau 40 Jahren feierten sie die Meisterschaft in der Kreisliga A vor 1500 Zuschauern in Sulz am Eck – und stiegen erstmals in die damalige Bezirksliga Böblingen/Calw auf.