Fussball Ein neuer Sechser für Villingen

Anthony Mbem-Som Nyamsi freut sich nach dem FFC auf den nächsten Traditionsverein FC 08 Villingen: "Für mich ist das noch mal der nächste Schritt, nachdem ich mich beim FFC in der Oberliga etablieren konnte. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte mich beim FC 08 unbedingt durchsetzen und sportliche Erfolge feiern."

Weiter hat der FC 08 Villingen mit Donaldo Prendi ein Torwarttalent vom FC Schaffhausen verpflichtet. Der 18-jährige Torhüter ist wohnhaft in Villingen, hat in der Jugend bereits beim FC 08 gespielt und ist dann über den SC Freiburg zum FC Schaffhausen gewechselt. Nun kommt er wieder zu seinem Heimatverein zurück. "Ich habe Donaldo bereits vor einigen Jahren in meiner U13 trainiert und danach seinen Weg weiter verfolgt. Er hat sich super entwickelt. Mit 1,90 Metern ist er sehr groß und dazu ist er ein mitspielender Torwart. Auf seine Entwicklung bin ich sehr gespannt", fügt Cheftrainer Marcel Yahyaijan hinzu.

Der japanische Außenverteidiger Shuto Nakamura hingegen hat den Verein aus familiären Gründen in die Heimat nach Japan verlassen. Zudem wurde Tim Heinzelmann an den SV Zimmern abgegeben, um dort nach seiner langen Verletzungspause wieder Spielpraxis zu sammeln. Dies teilten die Villinger am Montag mit.