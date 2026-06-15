Fußball: Ein Jahr Freibier für die SGM

Beim Erdinger Meister-Cup in Reutlingen haben die sechs Teams aus dem Fußball-Bezirk Schwarzwald/Zollern mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Besonders die SGM Nusplingen/Obernheim sorgte mit dem Einzug ins Finale gegen den Verbandsligameister Young Boys Reutlingen für Furore. Als Lohn für den starken Auftritt dürfen sich die Finalhelden über ein Jahr Freibier freuen.

„Champions League der Amateure“ Im Amateurfußball gilt der Wettbewerb daher auch als „Champions League der Amateure“. Aus dem Bezirk Schwarzwald/Zollern waren bei den Herren die TSG Balingen II (Landesliga), die SGM Nusplingen/Obernheim (Kreisliga A3), die SGM Villingendorf/Herrenzimmern II (Kreisliga C1), die SGM Frittlingen/Wilfingen II (Kreisliga C3) sowie die SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten (Kreisliga A4) vertreten. Bei den Frauen gingen der TSV Frommern (Verbandsliga) als Titelverteidiger und die Spvgg Aldingen (Regionenliga 4) an den Start.

Bärataler hinterlassen Eindruck

Einen durchaus bleibenden Eindruck hinterließ Bezirksliga-Aufsteiger SGM Nusplingen/Obernheim, der mit erfrischendem Fußball bereits in einer starken Vorrundengruppe die K.o.-Phase erreichte und auf dem Weg ins Finale namhafte und höherklassige Gegner wie die Landesligisten Rutesheim und Ehningen aus dem Turnier warf. Folgerichtig zog der A3-Meister verdient ins Endspiel ein. Dort musste sich die SGM zwar dem Neu-Oberligisten aus Reutlingen mit 0:2 geschlagen geben, spielte insgesamt jedoch ein starkes Turnier. Als Lohn gab es unter anderem ein Bier-Abo für ein Jahr sowie einen Beer-Pong-Tisch des Hauptsponsors. Unterm Strich bleibt ein großer und verdienter Erfolg, mit dem der A3-Meister und der Bezirk Zollern ein starkes sportliches Ausrufezeichen setzten.

Der Spaß steht im Vordergrund

Den dritten Platz belegte der Meister der Landesliga III, die TSG Balingen II. „Der Spaß stand für uns ganz klar im Vordergrund“, sagte Interimstrainer Jonas Baumgartner. Zumal der Landesligameister mit lediglich sechs Spielern nach Reutlingen gereist war. Dennoch erwischte die TSG II mit einem souveränen 5:0-Auftaktsieg gegen Hohenstadt einen gelungenen Start. Es folgte allerdings eine 0:3-Niederlage gegen Croatia Reutlingen II. Anschließend bezwang die TSG II die SGM Nusplingen/Obernheim sowie die SGM Villingendorf/Herrenzimmern II und zog verdient in die K.o.-Phase ein. Dort schalteten die Balinger zunächst die SG Dettingen aus, ehe im Viertelfinale mit dem FC Isny ein taktisch und körperlich starker Gegner wartete. Dustin Fritz sorgte Sekunden vor dem Schlusspfiff für den 1:0-Siegtreffer. Im Halbfinale machte sich dann der Kräfteverschleiß bemerkbar. Die Young Boys Reutlingen gingen früh durch einen abgefälschten Schuss in Führung. Die TSG II stemmte sich zwar gegen das Ausscheiden, musste kurz vor Schluss jedoch das 0:2 nach einem Konter hinnehmen. Im Spiel um Platz drei bewiesen die Balinger Nervenstärke und setzten sich im Neunmeterschießen mit 1:0 durch. „Mit Platz drei sind wir zufrieden. Außerdem hatten wir beim Meister-Cup gemeinsam jede Menge Spaß“, sagt Baumgartner.

Auch die anderen Meister schlagen sich wacker

Für den A-Liga-Meister SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten gab es in der Gruppe E keine Punkte und damit auch kein Weiterkommen in die K.o-Phase.

Einen starken Meister-Cup spielte die SGM Frittlingen/Wilflingen II. In Gruppe E blieb der C3-Meister ungeschlagen und zog als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Dort wurde der Türk. SV Herrenberg mit 1:0 bezwungen, ehe im Viertelfinale gegen den TSV Weilheim II mit 2:3 knapp Endstation war.

Der Meister der Kreisliga C1, die SGM Villingendorf/Herrenzimmern II, beendete die Vorrunde mit vier Punkten auf Rang vier. Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen SV Croatia Reutlingen II und einem 1:0-Erfolg gegen die SGM Hohenstadt/Untergröningen folgten Niederlagen gegen die SGM Nusplingen/Obernheim (0:7) und die TSG Balingen II (0:4). Damit verpasste die SGM den Einzug in die K.o.-Phase.

Frommerner Frauen haben jede Menge Spaß

Die Frauen des TSV Frommern starteten zwar mit einem -Unentschieden ins Turnier, blieben anschließend jedoch in fünf Spielen ungeschlagen und zogen als Gruppenzweite in die K.o.-Phase ein. Dort war im Viertelfinale Schluss – denkbar knapp im Neunmeterschießen gegen den späteren Turniersieger Neuenstein. Trotz der verpassten Titelverteidigung zog TSV-Trainerin Petra Linder ein positives Fazit: „Es war wieder hervorragend organisiert. Wir hatten als Mannschaft eine tolle Zeit zusammen und jede Menge Spaß.“

Die Frauen der Spvgg Aldingen, Meister der Regionenliga 4, spielten ein überragendes Turnier und stürmten bis ins Endspiel. Dort mussten sie sich erst dem TSV Neuenstein geschlagen geben.