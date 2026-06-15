Fußball: Ein Jahr Freibier für die SGM

Die Meister des Fußballbezirks Schwarzwald/Zollern schlagen sich beim Erdinger Meister Cup prächtig. Nusplingen/Obernheim wird Zweiter, die TSG Balingen II Dritter.
Beim Erdinger Meister-Cup in Reutlingen haben die sechs Teams aus dem Fußball-Bezirk Schwarzwald/Zollern mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Besonders die SGM Nusplingen/Obernheim sorgte mit dem Einzug ins Finale gegen den Verbandsligameister Young Boys Reutlingen für Furore. Als Lohn für den starken Auftritt dürfen sich die Finalhelden über ein Jahr Freibier freuen.