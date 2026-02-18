Fußball: Ein Duell mit viel Brisanz in der Bezirksliga Schwarzwald-Zollern

Die Meisterschaft entscheidet sich wohl in dieser Saison zwischen SGM Deißlingen/Lauffen und TSV Straßberg. Vor dem Re-Start sprachen wir mit den Trainern.
Wenn in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald-Zollern über die Meisterschaft gesprochen wird, fallen in dieser Saison vor allem zwei Namen: die SGM Deißlingen/Lauffen und der TSV Straßberg. Mit 46 Punkten aus 19 Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 74:23 führt die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Rottweil die Tabelle an, dicht gefolgt von den Schmeien-Kickern aus Straßberg mit 36 Punkten aus 15 Partien (43:18 Tore).