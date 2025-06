Fußball: Ein Abschluss ohne Punkte für FC 07

Dabei hatten die Hausherren den Gegner in der ersten Halbzeit gut im Griff, gingen auch verdient durch Samed Güngör mit 1:0 (22.) in Führung; verpassten ea aber danach ohne ihren Torjäger Denis Mazrekaj trotz zahlreicher Chancen aufgrund mangelnder Effektivität weitere Treffer nachzulegen. „ Schade, in der ersten Halbzeit hatten wir Zimmern sehr gut im Griff, nach der Führung müssen wir mehrfach das 2:0 machen“, monierte Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba.

Neuer Albstädter Schlussmann steht gleich im Mittelpunkt

Albstadt wechselt im zweiten Spielabschnitt den Schlussmann, für Keeper Chris Leitenberger, hütete nun Levin Hoheisel das Gehäuse der Blau - Weißen und dieser stand plötzlich gleich dreimal im Mittelpunkt. Gegen bis dato harmlose Gäste parierte dieser zunächst gegen Tadeo Sias, wenige Sekunden später gleich zweimal glänzend gegen Marius Helmke (54./55.), ohne Frage, das hätte der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich für Zimmern sein können, ja vielleicht sogar müssen.

Den Gastgebern schwinden die Kräfte

Albstadt schwanden im weiteren Spielverlauf sichtlich die Kräfte, wechselten weitere viermal. Doch Samed Güngör hatte für sein Team rund fünfzehn Minuten vor Spielende wohl die Spielentscheidung auf dem Fuß, scheiterte gleich zweimal aber am überragend reagierenden SVZ-Keeper. (74.). Wenige Zeigerumdrehungen später, die zuvor vergebene Großchance rächte sich. Markus Vogel köpfte aus kurzer Distanz zum 1:1 Ausgleichstreffer für Zimmern ein (77.), stellte das Match auf Remis. Hoheisel im FC 07- Kasten, hatte dabei keine Abwehrmöglichkeit.

„Joker“ Kammerer sticht für Zimmern

Der eingewechselte Levin Kammerer brachte Zimmern neun Minuten vor Spielende sogar mit 2:1 in Front (81.). Albstadt setzt nun alles auf eine Karte, drängte auf den Ausgleichstreffer. Diesen hatte Güngör auf seinen „Schlappen“, , scheiterte aber zunächst an der vielbeinigen Zimmerer Abwehr und im Nachschuss am wiederum überragend reagierenden Zimmerer Keeper Chris Fast (90.), In der Nachspielzeit lief noch einmal ein Konter der Gäste, der für die Entscheidung sorgte: Stefan Mutapcic machte mit dem 3:1 den „Deckel“ auf diese Partie drauf.

Trainer Akbaba sieht Zimmerns Torhüter als Matchwinner

„Ich habe schon vor dem Spiel gewusst das Zimmern spielerisch sehr stark ist. Ich muss aber meiner Mannschaft ein Riesen-Kompliment machen; wir haben sehr gut dagegen gehalten. Allerdings hatten wir wiederum viele Ausfälle“, blickt Akbaba auf die finalen 90 Minuten der Saison zurück. „Matchwinner für Zimmern war für mich eindeutig der Torhüter. Er hat mehrfach einen höheren Rückstand für sein Team verhindert. In der zweiten Halbzeit war Zimmern dann aggressiver und bissiger in den Zweikämpfen, hatte allerdings bis zur 70.Minute keine Torchance. In den letzten 20 Minuten haben dann die Kräfte bei uns etwas nachgelassen und wir haben durch Standards noch zwei Gegentore kassiert“, so Akbaba abschließend. FC 07 Albstadt: Leitenberger (46. Hoheisel), Güngör, Banda, Akbaba (62. Maier), Matur (83. Sama), Bacher, Nikoletic (74. Crincoli), Pasternak, Anicito (71. Dzaferi), Moser, S. Cetin. Tore: 1:0 Güngör (22.), 1:1 Vogel (77.), 1:2 Kammerer (82.), 1:3 Mutapcic (90+3). Schiedsrichter: Frank Kössig (Horb am Neckar). Zuschauer: 230.