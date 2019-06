Fußball Ehemalige Kicker beim Bezirksliga-Legendentreff

Am Samstag, 6. Juli, kommt es zum "90er Bezirksliga Schwarzwald Legendentreff". Mit im Boot sind dabei nicht nur ehemalige Fußballer aus Schramberg und Lauterbach, sondern auch aus Dunningen und vor allem vom Heuberg.

Dass es nun zu diesem Ehemaligen-Treff kommt, lief so: Joachim Moosmann ist beruflich bedingt auf vielen Sportplätzen zuhause. So traf er auf Ralf Volkwein, der einst für den TV Wehingen die Kickstiefel schnürte und mittlerweile der mit Abstand erfolgreichste Trainer im weiten Umkreis ist, da er die TSG Balingen in die Regionalliga geführt hat. Nach einer Partie in Balingen kamen die Beiden ins Gespräch und schwelgten in Erinnerungen – schließlich polierten sie sich in den 1990er-Jahren gegenseitig die Knochen.

"Auf dem Sportplatz flogen immer die Fetzen"