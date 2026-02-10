Verlängert Torjäger Harry Kane seinen bis 2027 laufenden Bayern-Vertrag? Darüber wird schon eifrig spekuliert. Sportvorstand Max Eberl zeigt den Stand auf. Neue Interessenten kommentiert er nicht.
München - Harry Kane und der FC Bayern München verhandeln noch nicht über einen neuen Millionen-Vertrag. Man rede zwar immer wieder miteinander, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig am Mittwoch (20.45 Uhr). "Aber die Verhandlungen sind noch nicht gestartet." Der Vertrag des 32 Jahre alten Engländers in München ist noch bis zum 30. Juni 2027 datiert.