Fußball "Düsseldorf ist für uns ein super Los"

Villinger und Fortunen

Samstag, 18.26 Uhr in der ARD-Sportschau, die aus dem Deutschen Fußball-Museum in Dortmund übertragen wird. Nia Künzer zieht die Loskugel mit dem FC 08 Villingen. Wenige Augenblicke folgt aus dem zweiten Topf Bundesligist Fortuna Düsseldorf. Die erste Reaktion von 08-Präsident Leo Grimm und Finanz-Vorstand Reinhard Warrle, die live vor Ort dabei sind? Ein Strahlen. Sofort drehen sich die beiden auf der Tribüne um und lachen in Richtung der Vertreter von Fortuna Düsseldorf, die ausgerechnet hinter ihnen sitzen. "Das ist ein super Los. Wir spielen gegen einen der beliebtesten Bundesliga-Klubs, der sehr viel Tradition hat. Ich bin mir sicher, dass wir in unserem Stadion einen erneut großartigen Pokaltag erleben. Es wird eine tolle Atmosphäre herrschen", zeigt sich Leo Grimm begeistert.

3000 Gästefans erwartet