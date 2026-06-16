Fußball: Doppelter Grund zum Feiern in der Flößerstadt

Die SpVgg Schiltach holt die Meisterschaft in der Kreisliga A und steigt in die Bezirksliga auf. Die Zweite bejubelt den Titel in der Kreisliga B.

KREISLIGA A SÜD SV Berghaupten – SpVgg Schiltach 1:2 (0:0). Die SpVgg Schiltach hat es vollbracht - den Aufstieg in die Bezirksliga zum Jahrhundert-Jubiläum. Mit drei Bussen und auch sonst sind viele Anhängern waren die Flößerstädter nach Berghaupten gereist. Alle unter dem Motto: in Rot und Weiß in die Bezirksliga. Aber bis dahin mussten sich Mannschaft und Fans lange gedulden.

Geduld ist gefragt In der ersten Hälfte sah man ein umkämpftes Spiel und die Heimelf wollte im letzten Spiel der Saison nichts herschenken. Dennoch hatte die SVS die besseren Torraumszenen. Ergün Gürkan brach rechts außen durch. Aus spitzem Winkel ging sein Schuss knapp am linken Pfosten vorbei. In der 33. Minute wurde Lauri Harter in der Box frei angespielt, vergab aber die Großchance frei vor dem Torhüter.

Schiltach lässt gute Chancen aus

So ging es torlos in den zweiten Durchgang. Ein langer Einwurf in der 50. Minute fand Jan Adler, dessen Kopfball um Haaresbreite am Kasten vorbeiging. Kurz darauf versuchte es Gürkan aus der Ferne, verzog aber über den Kasten. Und auch in der 60. Minute wollte der Ball nicht in den Kasten. Adler spielte auf Matthis Engelberg, der an der Strafraumgrenze frei zum Schuss kam. In letzter Not wehrte der starke Daniel Künstle im Kasten der Hausherren den satten Schuss zur Ecke ab. Berghaupten versuchte seinerseits mit langen Bällen über die Flügel zu kommen, und die Schiltacher Hintermannschaft wirkte mit fortlaufender Spieldauer nervöser. In der 70. Minute wurde ein langer Ball auf Peter Datz gespielt, der den Ball scharf in die Box schoss, hierbei traf der Ball vermeintlich den Arm des Berghauptener Spielers.

Engelberg bringt die SpVgg vom Punkt in Führung

Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den sich Matthis Engelberg zurechtlegte. Kaltschnäuzig drosch er den Ball mittig zum 0:1 in den Kasten, hinter dem die große Schiltacher Fanschar in Jubel ausbrach.

In der 76. Minute ein aussichtsreicher Konter des SV Berghaupten, der am Tor vorbeiging. Im Gegenzug wurde Gürkan von Finn Harter auf die Reise geschickt. Er zog bis zur Grundlinie durch, legte den Ball auf Engelberg ab, der die Flanke auf Harter schlug. Ein satter Schuss ins linke untere Eck und zum 0:2 mitten in die Schiltacher Glückseligkeit.

Anschlusstreffer fällt nicht mehr ins Gewicht

Auch der 1:2-Anschlusstreffer in der 84. Minute durch Elias Benz konnte diese nicht mehr aufhalten. Schiltach hielt dem Druck noch weitere 10 Minuten stand. Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr, und die Mannschaft wurde von einer rot-weißen Lawine überrollt. Eine unglaublich spannende Saison mit einem Zweikampf an der Tabellenspitze ging nun zugunsten der SpVgg Schiltach zu Ende.

Und das sogar mit einer Doppelmeisterschaft. Denn schon in der vergangenen Woche holte die zweite Mannschaft sich die Meisterschaft in der Kreisliga B. Auch hier gab es einen Zweikampf um den Titel mit der Reserve der TGB Lahr.