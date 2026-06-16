Fußball: Doppelter Grund zum Feiern in der Flößerstadt

Die SpVgg Schiltach holt die Meisterschaft in der Kreisliga A und steigt in die Bezirksliga auf. Die Zweite bejubelt den Titel in der Kreisliga B.
KREISLIGA A SÜD SV Berghaupten – SpVgg Schiltach 1:2 (0:0). Die SpVgg Schiltach hat es vollbracht - den Aufstieg in die Bezirksliga zum Jahrhundert-Jubiläum. Mit drei Bussen und auch sonst sind viele Anhängern waren die Flößerstädter nach Berghaupten gereist. Alle unter dem Motto: in Rot und Weiß in die Bezirksliga. Aber bis dahin mussten sich Mannschaft und Fans lange gedulden.