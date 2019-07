Fußball DJK Donaueschingen verliert gegen Villingen

Die Donaueschinger vergaben in der in der ersten Viertelstunde ein paar gute Möglichkeiten. Auch der FC 08 Villingen hatte seine Möglichkeiten. Es dauerte bis zur 30. Minute, als der Oberligist durch Kapitän Benedikt Haibt in Führung ging. Kurz vor der Pause erhöhte Neuzugang Flamur Berisha auf 2:0.

Durch viele Auswechslungen auf beiden Seiten in der Halbzeitpause verflachte die Partie im zweiten Durchgang immer mehr. Mit einem Doppelpack gegen Ende des Spiels stellte Volkan Bak das Endergebnis von 4:0. Die beiden Coaches waren trotz viel Leerlauf mit der Leistung ihres Teams zufrieden.