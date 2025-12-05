Fußball-Diplomatie: Trump trifft erstmals Sheinbaum - lobt Beziehungen zu Kanada

Die Beziehungen zwischen den USA mit seinen Nachbarn unter US-Präsident Trump waren nicht immer einfach. Bei der FIFA-Zeremonie in Washington lobt Trump die Co-Gastgeberländer der WM.
Washington - US-Präsident Donald Trump ist bei der FIFA-Zeremonie in Washington erstmals seit Amtsantritt mit der mexikanischen Staatschefin Claudia Sheinbaum zusammengetroffen - und nach einer Phase der Abkühlung auch mit dem kanadischen Premier Mark Carney. Zu Beginn der Veranstaltung hatte sich Trump gegenüber den beiden Co-Gastgebern der Fußball-WM betont freundlich geäußert, nachdem es zuletzt mit dem nördlichen Nachbarn Spannungen gegeben hatte.