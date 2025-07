Fußball: Diesen Schuh zieht er sich nicht mehr an

1 Die Neuen beim FVLB, von links: Fabiano Durante, Artim Metaj, Ben Feiertag, Maxim Weiss, Tom Steinbach, Filipo Di Chiara, Tim Heininger und Anfré Kem. Nicht auf dem FotoGabriel Bertino (verletzt), Igor Barbatche und Robin Geith. Foto: Uli Nodler Beim FV Lörrach-Brombach hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Nach der verkorksten Rückrunde gibt es im Grütt einiges aufzuarbeiten und zu korrigieren.







Link kopiert



Diesen Schuh zieht sich auch Trainer Thorsten Szesniak nicht mehr an. „Intensiv habe ich nach der Spielzeit 2024/25 vor allem die enttäuschende Rückrunde reflektiert. Unter dem Strich sind wir da weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Ich habe die Spieler auch in unserer ersten Sitzung eindringlich darauf hingewiesen, dass sich das nicht mehr wiederholen soll,“ gibt Szesniak seinen Jungs für die anstehende Saison den Tarif an.