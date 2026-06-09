Jacke in Vancouver, Flip-Flops in Dallas? Das Wetter macht die Fußball-WM zu einem Turnier der Extreme. Wie sich Städte vorbereiten, was die FIFA unternimmt, wo Hitzeschlachten und Gewitter drohen.
Winston-Salem - Eine frische Brise vom Lake Michigan bescherte der DFB-Auswahl in den ersten Tagen weitgehend ein angenehmes Wohlfühlklima in Chicago. Spätestens mit dem Umzug ins WM-Quartier in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina sind Julian Nagelsmann und seine Schützlinge aber im heißen US-Sommer angekommen.