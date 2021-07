1 Villingens Mittelfeldspieler Thomas Kunz (links) versucht den Zimmerner Markus Vogel in dieser Szene zu stoppen. Foto: Holger Rohde Foto: Schwarzwälder Bote

Oberliga: 1:0-Testspielsieg des 08 in Zimmern / Lars Czerwonka verletzt sich am Knie

Der FC 08 Villingen hat sein erstes Testspiel beim SV Zimmern mit 1:0 (0:0) gewonnen. Es gab aber ein Wermutstropfen bei den Gästen. Lars Czerwonka zog sich in der Schlussphase eine Knieverletzung zu.

Eine genaue Diagnose folgt nach der MRT-Untersuchung am Montag. 08-Trainer Marcel Yahyaijan setzte 18 Akteure ein, darunter alle vier Neuzugänge, die im Pokal noch nicht zum Einsatz gekommen waren. Volkan Bak erzielte den entscheidenden Treffer in der 71. Minute.

Richtig gefordert

Marcel Yahyaijan lobte auch den Gegner: "Zimmern hat es uns schwer gemacht, auch weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben, um früher in Führung zu gehen. Wir mussten lange um den entscheidenden Treffer kämpfen. So gesehen war es ein sehr gutes Testspiel für uns, in dem wir richtig gefordert wurden." Und der Villinger Trainer weiter: "Insgesamt habe ich sehr viel Gutes gesehen. Unsere Neuzugänge gefallen mir."

Premiere im 08-Trikot feierten Mokhtar Boulachab, Matthias Heiligenstein, Jonas Busam und Adrian Rama-Bitterfeld. Während Boulachab und Busam über volle 90 Minuten spielten, gab es für die anderen zwei Neuen jeweils einen 45-Minuten-Einsatz. Boulkachab agierte in der ersten Hälfte als rechter Außenverteidiger. Nach dem Seitenwechsel rückte er offensiv weiter nach vorne. Busam startete in der Innenverteidigung – in Hälfte Zwei auf der Sechs. "Wir bekommen mit den neuen Leuten viele Alternativen, um variabel die Systeme zu spielen oder umzustellen. Dies macht uns unberechenbarer", freut sich Marcel Yahyaijan. "Unsere Breite im Kader ist in der Qualität größer geworden."

Gleich gute Chancen

Was bei den Villingern noch fehlte war die Feinabstimmung in einigen Szenen. Bereits in den ersten 20 Minuten besaßen die Nullachter gute Chancen durch Kamran Yahyaijan (16./25.), Erich Sautner und Leon Albrecht (19.). Doch Zimmern versteckte sich nicht und verzeichnete ebenfalls Möglichkeiten.

In der zweiten Hälfte wechselte Villingen gleich sieben Mal durch. Der FC 08 erhöhte den Offensivdruck und konnte in der 71. Minute in einer Phase von weniger Möglichkeiten gegen unsortierte Gastgeber das Siegtor erzielen.

Nico Tadic war am Strafraum sehenswert freigespielt worden. Er zog mittig an Zimmerns Keeper Chris Fast vorbei und Volkan Bak brauchte nur noch zur 1:0-Entscheidung zugunsten des Oberligisten einschieben.