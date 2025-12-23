1 Alexander Isak trifft nach Wirtz-Vorlage - bei der Szene verletzt sich der Stürmer aber auch. Foto: Harvey Murphy/News Images via ZUMA Press Wire/dpa Nach einer Vorlage von Florian Wirtz trifft Alexander Isak für den FC Liverpool, wird dabei aber folgenschwer gefoult. Jetzt steht fest, was sich der 145-Millionen-Stürmer zugezogen hat.







Link kopiert



Newcastle - Der FC Liverpool muss monatelang auf seinen Starstürmer Alexander Isak verzichten. Der 26-Jährige fällt mit einer Knöchelverletzung und einem Wadenbeinbruch aus, wie der Club aus der englischen Premier League mitteilte. Der Offensivspieler, der im Sommer für 145 Millionen von Newcastle United gekommen war, sei bereits operiert worden.