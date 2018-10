Fußball DFB-Team in der Krise: Das denkt das Netz

July Küppers schreibt: "Trotz Niederlange, Super Spiel wie schon lange nicht mehr. Endlich mal eine andere Aufstellung, die deutlich Veränderungen zeigte. Das 11 Meter für Frankreich totale Fehlentscheidung. Aufstehen, kämpfen und nach vorne schauen."

Sul Yar sieht das anders: "Lieber Jogi Löw, das Arbeitsamt in Freiburg macht in 9 Stunden auf..."

Robert Schuller zieht Bilanz: "Danke Jogi und Oliver Bierhoff für den WM Titel. Aber nun ist es an der Zeit "Auf Wiedersehen" zu sagen. Fußball ist Ergebnissport und in den letzten Monaten sind die Ergebnisse ausgeblieben. Die Mannschaft, das Spiel und die Taktik stagnieren. Es wird Zeit für einen neuen Impuls. Eine in Ansätzen gute erste Halbzeit ist einfach zu wenig um im internationalen Vergleich bestehen zu können. Eine Weiterentwicklung ist nicht zu erkennen."

Jo Zährl sieht das so: "Leute bitte. A) Es ist Nations League???? B)) die jüngste Mannschaft hat gegen die beste Mannschaft gespielt. C) 62 min. waren wir die bessere Mannschaft. D) es war mal wieder toller Fußball. Was bitte gibt es zu meckern?"

Jochen Flamm wundert sich: "Jetzt ist es schon soweit, daß alle mit ner knappen Niederlage zufrieden sind."

Dennis Lie sieht das so: "Jetzt wird wieder alles schön geredet. Klar haben wir besser gespielt als gegen Holland und waren Frankreich mindestens ebenbürtig. Aber am Ende haben wir wieder verloren und es ändert sich wieder nichts!"

Christoph Schmitz macht seinem Unmut Luft: "Das man beim DFB an den Posten klebt ist ja nichts neues. Das fängt in der Spitze an, und gipfelt bei der sportlichen Leitung. Wenn die Herren Anstand hätten würden sie ihre Posten zur Verfügung stellen. Löw und sein Trainerteam haben die Entwicklung vom Ballbesitzfußball zum Tempofußball komplett verschlafen. Jetzt, wo der öffentlich Druck so groß ist, reagiert das Trainerteam und stellt die jungen, dynamischen Wilden auf. Für mich ist der Zeitpunkt unverständlich und viel zu spät. Löw stellt nicht nach Leistungsprinzip auf, sondern nach Sympathie. So eine sportliche Leitung ist doch nicht mehr tragbar.

Es macht einen nur noch wütend."

Thomas Raspe sieht es eher positiv: "Die Mannschaft hat eine Top Leistung gebracht. Sane, Gnabry, Süle, Ginter Schulz, Kimmich, Neuer - alle Super. In der 1. Halbzeit War Deutschland die bessere Mannschaft. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Schade. Aber weiter so."