Fußball DFB-Pokalspiel: FC 08 Villingen plant mit Zusatztribünen

In Richtung der Reithalle plant der Verein den Gästeblock. Ersten Angaben zufolge rechnet man mit bis zu 3000 Düsseldorfer Anhängern, die im Friedengrund sicherlich für beste Stimmung sorgen. "Wir sind froh, dass wir mit Fortuna tolle Fans zu Gast haben werden", so Flöß. Auf der Facebook-Seite von Fortuna Düsseldorf kündigen bereits einige einen "Trip in den Schwarzwald" an.

Hinsichtlich der Prognosen, was die Zuschauerzahl betrifft, tun sich die Verantwortlichen beim Traditionsvereins aber noch schwer. Flöß: "Wir sind dankbar für jeden, der ins Stadion kommt und freuen uns natürlich, wenn die Hütte voll ist!"

Auch die weitere Planung rund um das DFB-Pokalspiel läuft bei den Nullachtern derzeit auf Hochtouren. So werden die Verantwortlichen einen DFB-Workshop besuchen, um über die Auflagen seitens des Verbandes informiert zu sein. Wann der Vorverkauf startet, steht derweil noch nicht fest.