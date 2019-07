Der FC 08 hat sich in den vergangenen Tagen mit dem DFB und den Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf über die Ticketpreise und Verkaufsmodalitäten verständigt. Ab sofort gibt es die Tickets online zu bestellen. Ausgenommen sind lediglich die Sitzplatzkarten, die aufgrund der insgesamt zu geringenen Zahl und Vergabe von Kontingenten nicht in den freien Verkauf gehen können.

Die Stehplatztickets kosten 16 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr von 2,60 Euro. Diese sind online über www.reservix.de erhältlich. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Tickets an der MS Technologie Arena zu erwerben. Und zwar an folgenden Terminen: Am Freitag, 19. Juli, sowie am Freitag, 26. Juli, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr. Außerdem können die Karten im Vorverkauf am Samstag, 20. Juli, sowie am Samstag, 27. Juli, von 10 bis 12 Uhr an der Stadionkasse gekauft werden.

Darüber hinaus wird der FC 08 Villingen in den nächsten Tagen noch weitere offizielle Vorverkaufsstellen bekannt geben. Sollte das Spiel nicht schon im Vorfeld ausverkauft sein, wird es auch die Möglichkeit geben, noch am Spieltag Tickets an den Stadionkassen zu erhalten.