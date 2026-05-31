Fußball: Deutliche Ergebnisse in der Verbands- und Landesliga

Die Villinger U21 musste sich mit 0:4 geschlagen geben. Der FC Königsfeld geht mit einem Dämpfer im Rücken in die Relegation. Pfaffenweiler erledigt seine Hausaufgaben.
Verbandsliga: SV Niederschopfheim – FC 08 Villingen II 4:0 (0:0). Auf dem Papier eine klare Sache wurde das Kellerduell der beiden Absteiger – obwohl die Gäste lange gut mitspielten. Spieler-Co-Trainer Kevin Vurusic sah „auf unserer Seite Möglichkeiten für einen Treffen, wir haben das Spiel sogar kontrolliert, waren jedoch nicht zwingend genug. Drei der vier Tore waren sicherlich vermeidbar“, resümierte der Nullachter nach dem 15. sieglosen Auswärtsspiel.