Fußball Derbysieg macht FC 07 Albstadt Hoffnung

TSV Straßberg bleibt "Remis-König"

Das siebte Remis in dieser Spielzeit gab es für den TSV Straßberg, der sich 1:1 vom FC Mengen trennte. "Es war eine gerechte Punkteteilung", bilanziert Straßbergs Trainer Oliver Pfaff, dessen Elf in der neunten Minute durch einen Treffer von Kaan Altinsoy mit 1:0 in Führung ging, sich aber den 1:1-Gegentreffer einfing. Die couragierte Leistung des Gegners machte mächtig Eindruck auf Pfaff. "Mengen hatte etwas mehr Spielanteile als wir und hat in der zweiten Halbzeit stellenweise richtig Druck gemacht. Das ist eine spielerisch ganz starke Mannschaft, die definitiv nicht absteigen wird", lobt Pfaff.

Spätes Glück für den SV Dotternhausen

Das 2:1 gegen den FC Ostrach war der dritte Saisonsieg für den SV Dotternhausen. Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz sah eine gute Landesligapartie. "In der torlosen ersten Hälfte haben wir sehr gut den Ball laufen lassen, hatten viel Spielkontrolle und kamen zu ein, zwei guten Chancen", zeigte sich Mauz mit der Darbietung seiner Elf im ersten Durchgang einverstanden. "In der zweiten Halbzeit war Ostrach tonangebend; wir haben stellenweise nur noch reagiert, aber weiterhin unsere defensive Ordnung beibehalten", ergänzt Mauz, dessen Team vom Punkt das 0:1 kassierte, in der 90. Minute per Elfmeter ausglich und in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Martin Seifriz den 2:1-Siegtreffer erzielte. "Ein hervorragend herausgespieltes Tor, bei dem eine gewisse spielerische Qualität zu erkennen war", beleuchtet Mauz dieses Tor.